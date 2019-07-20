«Пляжницы» Макрогузова и Холомина выиграли этап Мирового тура в Эшпинью

Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина стали победительницами этапа Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды», который проходит в Эшпинью (Португалия). В решающем матче Макрогузова и Холомина нанесли поражение американской паре Келли Клаес/Сара Спонсил со счётом 2:0 (21:17, 21:16).
Ранее в полуфинале Макрогузова и Холомина уверенно обыграли бразильянок Агату и Дуду со счётом 2:0 (21:18, 21:18).
Накануне в матче 1/8 финала плей-офф Макрогузова и Холомина нанесли поражение соотечественницам Екатерине Бирловой и Евгении Уколовой со счётом 2:0 (21:19, 21:14). В четвертьфинале Надежда и Светлана в трёх партиях одержали волевую победу над испанской парой Лилиана Фернандес/Эльза Бакьюризо — 2:1 (19:21, 21:18, 15:9).
Напомним, в стартовом раунде плей-офф россиянки Ксения Дабижа и Дарья Рудых проиграли чешкам Барборе Германновой и Маркете Слуковой со счётом 0:2 (14:21, 17:21), а Мария Бочарова и Мария Воронина уступили бразильянкам Агате и Дуде — 1:2 (21:17, 11:21, 18:20).
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