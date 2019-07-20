«Пляжники» Лешуков и Семёнов не сумели выйти в полуфинал этапа МТ в Португалии
Российские мужские пары завершили выступление на этапе Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды», который проходит в Эшпинью (Португалия).
Илья Лешуков и Константин Семёнов в четвертьфинале уступили бразильской паре Андре Лойла Стейн/Джордж Соуто Вандерлей со счётом 0:2 (14:21, 16:21).
Ещё один российский дуэт, Максим Сиволап и Артём Ярзуткин, не сумел выйти в 1/8 финала, в первом раунде плей-офф уступив Александру Самойлову и Янису Смединьшу из Латвии со счётом 0:2 (14:21, 13:21). В 1/8 финала Лешуков и Семёнов взяли реванш за поражение товарищей по команде, не пустив латвийскую пару в четвертьфинал – 2:1 (18:21, 21:18, 15:13).
Напомним, женский турнир в Эшпинью выиграли россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина.
«Пляжницы» Макрогузова и Холомина выиграли этап Мирового тура в Эшпинью
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