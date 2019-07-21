Российские волейболистки выиграли бронзу чемпионата Европы U16

Волейболистки сборной России стали бронзовыми призёрами юниорского чемпионата Европы U16, который проходил в Триесте (Италия).

В матче за третье место подопечные Александра Карикова победили команду Словении со счётом 3:1 (25:19, 18:25, 25:18, 25:14). Самым результативным игроком матча в составе сборной России стала диагональная Арина Федоровцева, набравшая 17 очков. 12 баллов (из них 3 на блоке) принесла команде доигровщица Анастасия Капралова. Также 3 результативных блока в активе связующей Амалии Горбатюк.

Сборная России заняла первое место в подгруппе, одержав пять побед в пяти матчах, но в полуфинале турнира уступила итальянкам (2:3).

В финале итальянская сборная сыграет с командой Турции.

На первом чемпионате Европы U16, который прошёл в Болгарии в 2017 году, российская команда завоевала серебряные медали, также уступив сборной Италии.