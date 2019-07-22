Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира U20 в Мексике

В Мексике завершился чемпионат мира по волейболу среди девушек в возрастной категории U20. Сборная России в матче за третье место обыграла команду Турции со счётом 3:1 (25:22, 26:28, 25:19, 29:27).
В финале японки одолели сборную Италии — 3:2 (23:25, 21:25, 25:20, 25:19, 15:12).
Состав сборной России U20
Связующие: Есения Мишагина, Вероника Распутная.
Диагональная: Оксана Якушина.
Доигровщицы: Александра Борисова, Ольга Зверева, Екатерина Пипунырова, Валерия Шевчук, Полина Шеманова.
Блокирующие: Юлия Бровкина, Виктория Пушина, Елизавета Фитисова.
Либеро: Варвара Шепелева.
Вчера, 21 июля, волейболистки сборной России стали бронзовыми призёрами юниорского чемпионата Европы U16, который прошёл в Италии и Хорватии. В матче за третье место подопечные Александра Карикова победили команду Словении со счётом 3:1 (25:19, 18:25, 25:18, 25:14). В финале итальянки проиграли сборной Турции — 0:3 (20:25, 20:25, 20:25).
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