Федоровцева и Суворова вошли в символическую сборную чемпионата Европы U16
Россиянка Арина Федоровцева была признана лучшей доигровщицей чемпионата Европы U16, который прошёл в Италии и Хорватии. Её соотечественница Наталья Суворова была включена в символическую сборную как лучшая блокирующая турнира.
В матче за третье место подопечные Александра Карикова победили команду Словении со счётом 3:1 (25:19, 18:25, 25:18, 25:14).
В финале чемпионата Европы итальянки проиграли сборной Турции — 0:3 (20:25, 20:25, 20:25).
«Это наша шестая победа на чемпионате Европы, но я в любом случае недоволен нашей игрой, несмотря на успешный результат. Третье место — это хорошо, но мы приехали сюда за золотом», — приводит слова главного тренера сборной России Александра Карикова официальный сайт ЕКВ.
Российские волейболистки выиграли бронзу чемпионата Европы U16
- 22 июля 2019
-
08:27
-
08:23
-
08:16
- 21 июля 2019
-
21:15
-
11:35
- 20 июля 2019
-
22:51
-
20:39
-
20:13
-
19:57
-
18:27
-
17:59
-
14:32
-
14:18
- 19 июля 2019
-
22:35
-
19:04
-
17:54
-
17:44
-
17:26
-
17:19
-
17:12
-
17:04
-
16:35
-
16:27
-
16:04
-
15:01
-
14:00
-
13:17
-
12:27
-
11:15
-
11:06
-
10:10
-
10:05
-
09:19
-
09:15
-
09:11
Партнерский контент