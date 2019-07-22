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Федоровцева и Суворова вошли в символическую сборную чемпионата Европы U16

Федоровцева и Суворова вошли в символическую сборную чемпионата Европы U16
Волейбол / Сборная России 0

Россиянка Арина Федоровцева была признана лучшей доигровщицей чемпионата Европы U16, который прошёл в Италии и Хорватии. Её соотечественница Наталья Суворова была включена в символическую сборную как лучшая блокирующая турнира.

В матче за третье место подопечные Александра Карикова победили команду Словении со счётом 3:1 (25:19, 18:25, 25:18, 25:14).

В финале чемпионата Европы итальянки проиграли сборной Турции — 0:3 (20:25, 20:25, 20:25).

«Это наша шестая победа на чемпионате Европы, но я в любом случае недоволен нашей игрой, несмотря на успешный результат. Третье место — это хорошо, но мы приехали сюда за золотом», — приводит слова главного тренера сборной России Александра Карикова официальный сайт ЕКВ.

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