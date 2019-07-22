Сборная России проиграла Беларуси и стала 8-й на чемпионате Европы U17

В Софии (Болгария) завершился чемпионат Европы среди юношей в возрастной категории U17. Сборная России в матче за седьмое место проиграла команде Беларуси со счётом 1:3 (18:25, 25:20, 15:20, 18:25).
«Это была по-настоящему прекрасная игра для нас. Сборная России очень сильна. Такая победа словно шаг вперёд в будущее для нас», — приводит слова главного тренера сборной Беларуси U17 Алексея Ковалёва официальный сайт ЕКВ.
В финале сборная Франции победила команду Болгарии со счётом 3:1 (25:20, 23:25, 25:20, 25:13). В матче за бронзу чехи проиграли полякам — 0:3 (24:26, 26:28, 21:25).
Состав сборной России
Связующие: Никита Борчиков, Владислав Егоров.
Диагональные: Егор Долгополов, Алексей Степанов.
Блокирующие: Даниил Иванов, Даниил Клявзер, Александр Энсина Барсенас.
Доигровщики: Николай Зубов, Михаил Лабинский, Кирилл Моторыгин, Максим Перминов.
Либеро: Дмитрий Кулаков.
- 22 июля 2019
-
09:33
-
09:25
-
08:49
-
08:40
-
08:27
-
08:23
-
08:16
- 21 июля 2019
-
21:15
-
11:35
- 20 июля 2019
-
22:51
-
20:39
-
20:13
-
19:57
-
18:27
-
17:59
-
14:32
-
14:18
- 19 июля 2019
-
22:35
-
19:04
-
17:54
-
17:44
-
17:26
-
17:19
-
17:12
-
17:04
-
16:35
-
16:27
-
16:04
-
15:01
-
14:00
-
13:17
-
12:27
-
11:15
-
11:06
-
10:10