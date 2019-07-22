Сборная России проиграла Беларуси и стала 8-й на чемпионате Европы U17

В Софии (Болгария) завершился чемпионат Европы среди юношей в возрастной категории U17. Сборная России в матче за седьмое место проиграла команде Беларуси со счётом 1:3 (18:25, 25:20, 15:20, 18:25).

«Это была по-настоящему прекрасная игра для нас. Сборная России очень сильна. Такая победа словно шаг вперёд в будущее для нас», — приводит слова главного тренера сборной Беларуси U17 Алексея Ковалёва официальный сайт ЕКВ.

В финале сборная Франции победила команду Болгарии со счётом 3:1 (25:20, 23:25, 25:20, 25:13). В матче за бронзу чехи проиграли полякам — 0:3 (24:26, 26:28, 21:25).

Состав сборной России

Связующие: Никита Борчиков, Владислав Егоров.

Диагональные: Егор Долгополов, Алексей Степанов.

Блокирующие: Даниил Иванов, Даниил Клявзер, Александр Энсина Барсенас.

Доигровщики: Николай Зубов, Михаил Лабинский, Кирилл Моторыгин, Максим Перминов.

Либеро: Дмитрий Кулаков.