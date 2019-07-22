Поляк Клос ответил на оскорбление Спиридонова

Волейболист сборной Польши Кароль Клос отреагировал на оскорбление со стороны игрока сборной России и уфимского «Урала» Алексея Спиридинова. Российский волейболист в комментарии к посту Клоса написал «Polska kurwa», но затем удалил сообщение.

Федерация волейбола Польши потребовала применить санкции к Спиридонову. Алексей считает, что наказывать его не за что, так как всю нацию он не оскорблял.

«Я видел комментарии россиянина по этому поводу. Если только я «Polska K», а не вся нация, то ладно. Давайте успокоимся и закончим это», — написал Клос в своём «твиттере».

Спиридонов — чемпион Европы 2013 года, двукратный победитель Мировой лиги. На прошедшем недавно турнире Лиги наций сборная России в полуфинале победила Польшу, а затем в решающем матче обыграла американцев.

Спиридонов: я же не всю нацию оскорбил, мне всё равно