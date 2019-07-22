Яковлев: когда меня признали лучшим блокирующим Лиги наций, я впал в ступор

Блокирующий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Иван Яковлев прокомментировал получение награды лучшему блокирующему Лиги наций 2019 года. В финале подопечные Туомаса Саммельвуо в четырёх сетах обыграли американцев.

«Очень удивлён. Не то чтобы это стало потрясением, просто для меня важно, что тренер сборной России начал мне доверять. Это даёт надежду… Не знаю, как сформулировать. В общем, я удивлён. Прежде всего Туомас сказал, что хочет научить меня чему-то новому. Помочь добиться чего-то большего. Сделать то, чего с другими тренерами я ещё не делал. Вообще, мы, конечно, начали с общекомандных взаимодействий и работы в тренажёрке. А если говорить об индивидуальной работе, то первым делом шли технические моменты по блоку. Разобрали смещения на блок. Туомас дал мне своё видение того, как улучшить конкретно мою работу в этом компоненте. Показал мне видео, объяснил тактические и технические моменты.



Эффективность в атаке? Это заслуга тренера и связующих, которые нашли со мной взаимодействие в самый короткий срок. Я никогда не играл ни с Кобзарём, ни с Ковалёвым. Только знал их по чемпионату. У нас было два месяца для совместной работы, и все выполнили задачу. Может, в чём-то мне повезло. Может, помогли эмоции. Мы все были на одной волне, а мне ещё хотелось доказать самому себе, что не зря вызван в сборную. Во время игр я не обращал внимания на проценты атаки. Делал то, что умею.

Запомнились решающие матчи «Финала шести» против Польши и США плюс игра с Бразилией на отборочном этапе. Для меня это был важнейший опыт игры против очень сильного соперника, располагающего таким связующим, как Бруно, – волейболистом высочайшего класса.

Я был в шоке, когда после финала с США организаторы подошли и сказали, что сейчас будет награждение индивидуальными призами, и от нашей команды будут Волков Дима, Клюка Егор… и Яковлев. Я в какой-то ступор впал. Подошёл к организаторам и переспросил: «А точно Яковлев? Вы уверены?» Только потом пошёл на награждение", — цитирует Яковлева «Спорт день за днём».

Иван также рассказал, что на бразильском этапе Лиги наций игрокам мешали мухи.

«Честно говоря, да! Залетали в рот и в глаза. Не способствует игре, скажем так. За всё время игры я с таким не сталкивался. На стадионе в Куябе оказалось полно мошкары, стрекоз, бабочек. То под потолком летали, то на площадке… Удивительно», — сказал Яковлев.

Лучший блокирующий Лиги наций Яковлев перешёл из «Факела» в питерский «Зенит»