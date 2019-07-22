Яковлев: в «Факеле» сказали, что в случае чего ждут меня обратно

Блокирующим Иван Яковлев прокомментировал подписание контракта с санкт-петербургским «Зенитом». Ранее он защищал цвета новоуренгойского «Факела».



«Я игрок молодой. Рассчитываю выйти с «Зенитом» в Лигу чемпионов в следующем сезоне! Надеюсь, что мы возьмём Кубок ЕКВ так же, как нам с «Факелом» удалось в 2017-м взять Кубок вызова… Думаю, нашей команде это по силам.

Естественно, здесь моя семья. Родители, бабушка. Будет безумно приятно играть на домашних трибунах, чтобы родные могли наконец-то приходить и смотреть, чем я занимаюсь. Когда я играл за «Факел», им удавалось попасть разве что на выездные матчи с «Зенитом», а в Новый Уренгой они не ездили. Моя жена тоже переезжает со мной в Петербург.



Как расстался с «Факелом»? Руководители клуба сказали, что в случае чего всегда ждут меня обратно. Всегда мне рады. Разошлись хорошо, хотя они не рассчитывали на мой уход. Как для меня, так и для них трансфер стал неожиданностью. Финансовый вопрос не хотелось бы обсуждать", — цитирует Яковлева «Спорт день за днём».

В победном для сборной России розыгрыше Лиги наций 2019 года Иван был признан лучшим блокирующим.