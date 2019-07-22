«Пляжники» Кувичка и Кислицын выиграли этап чемпионата России в Кемерово
В Кемерово прошёл очередной этап мужского чемпионата России 2019 года по пляжному волейболу. В финальном матче Даниил Кувичка и Антон Кислицын («Зенит» Санкт-Петербург) обыграли Дмитрия Веретюка и Алексея Архипова (ВК «Обнинск») со счётом 2:0 (21:16, 21:8).
В противостоянии за третье место Владислав Михалёв и Александр Крамаренко (ВК ФРПВ-ЦОП) оказались сильнее Антона Ермишенкова и Сергея Алфимова («Динамо Водный Стадион»/«Реутов») — 2:1 (21:17,19:21,15:10).
Второй этап чемпионата России по пляжному волейболу прошёл в начале июля в Казани. В мужском турнире победили Александр Лихолетов и Руслан Быканов. На стартовом этапе, который состоялся в июне в Липецке, первенствовали Илья Лешуков и Константин Семёнов.
Определились победители второго этапа чемпионата России по пляжному волейболу
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