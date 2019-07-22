«Пляжницы» Макрогузова и Холомина прокомментировали победу на турнире в Эшпинью

Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина поделились впечатлениями от победы на этапе Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды» в Эшпинью (Португалия). В финале они нанесли поражение американской паре Келли Клаес/Сара Спонсил со счётом 2:0 (21:17, 21:16).

«Мы так рады, что смогли занять первое место! Это результат долгих часов упорного труда наших тренеров, менеджеров, федерации и, конечно, наших семей. Я хочу поблагодарить всех зрителей, которые были на трибунах. Они очень классные!» — цитирует Макрогузову официальный сайт ЕКВ.

«Я бы хотела поблагодарить всех наших тренеров и другие российские дуэты. Это наша общая победа. Также хотела бы сказать „спасибо“ нашим близким, которые приехали в Португалию, чтобы поддержать нас. Это прекрасное место для игры. Нам здесь очень понравилось. Спасибо! — сказала Холомина.