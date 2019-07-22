Панков: сборная России в боевом составе, настрой очень серьёзный

Главный тренер женской сборной России Вадим Панков рассказал о настрое на Кубок губернатора Калининградской области, который пройдёт в Калининграде 24-26 июля. Участие в турнире примут сборные России, Польши, Германии и Бельгии.

«Калининград всегда славился добрым отношением к волейболистам. И когда в прошлые годы приезжал сюда с разными командами, всегда нас тепло приветствовали. Играть в «Янтарном», при замечательной поддержке болельщиков, очень приятно. И мы надеемся, что калининградцы придут болеть за нас и на матчах Кубка губернатора, и на играх олимпийского отбора. Сборная сейчас в боевом составе, практически все основные игроки с нами. И настрой у нас очень серьёзный», — цитирует Панкова официальный сайт калининградского «Локомотива».

Расписание матчей турнира

24 июля

17:30 мск. Германия – Польша.

20:00. Россия – Бельгия.



25 июля

17:30. Польша – Бельгия.

20:00. Россия – Германия.



26 июля

17:30. Бельгия – Германия.

20:00. Россия – Польша.