Панков: сборная России в боевом составе, настрой очень серьёзный

Главный тренер женской сборной России Вадим Панков рассказал о настрое на Кубок губернатора Калининградской области, который пройдёт в Калининграде 24-26 июля. Участие в турнире примут сборные России, Польши, Германии и Бельгии.
«Калининград всегда славился добрым отношением к волейболистам. И когда в прошлые годы приезжал сюда с разными командами, всегда нас тепло приветствовали. Играть в «Янтарном», при замечательной поддержке болельщиков, очень приятно. И мы надеемся, что калининградцы придут болеть за нас и на матчах Кубка губернатора, и на играх олимпийского отбора. Сборная сейчас в боевом составе, практически все основные игроки с нами. И настрой у нас очень серьёзный», — цитирует Панкова официальный сайт калининградского «Локомотива».
Расписание матчей турнира
24 июля
17:30 мск. Германия – Польша.
20:00. Россия – Бельгия.
25 июля
17:30. Польша – Бельгия.
20:00. Россия – Германия.
26 июля
17:30. Бельгия – Германия.
20:00. Россия – Польша.
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