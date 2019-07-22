Российские волейболисты обыграли белорусов на олимпийском фестивале в Баку

Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Беларуси на старте группового этапа Европейского юношеского олимпийского летнего фестиваля в Баку (Азербайджан) со счётом 3:0 (25:20, 25:21, 25:20).

В составе сборной России 15 очками отметился Илья Казаченков. 11 очков в активе Станислава Динейкина.

Завтра, 23 июля, россияне сыграют с командой Германии. В группе A также выступит команда Азербайджана. В группу B попали команды Бельгии, Чехии, Болгарии и Италии.

В женском турнире сборная России стартует матчем с украинками. В группу A также попали команды Румынии и Болгарии. В группе B сыграют сборные Беларуси, Турции, Германии и Италии.

Юношеский олимпийский фестиваль в Баку завершится 27 июля.