Российские волейболисты обыграли белорусов на олимпийском фестивале в Баку
Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Беларуси на старте группового этапа Европейского юношеского олимпийского летнего фестиваля в Баку (Азербайджан) со счётом 3:0 (25:20, 25:21, 25:20).
В составе сборной России 15 очками отметился Илья Казаченков. 11 очков в активе Станислава Динейкина.
Завтра, 23 июля, россияне сыграют с командой Германии. В группе A также выступит команда Азербайджана. В группу B попали команды Бельгии, Чехии, Болгарии и Италии.
В женском турнире сборная России стартует матчем с украинками. В группу A также попали команды Румынии и Болгарии. В группе B сыграют сборные Беларуси, Турции, Германии и Италии.
Юношеский олимпийский фестиваль в Баку завершится 27 июля.
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