Камехо продолжит выступать за санкт-петербургский «Зенит»

Санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте сообщил, что доигровщик Ореол Камехо в сезоне-2019/20 продолжит выступать за сине-бело-голубых. Сегодня, 22 июля, уроженцу Кубы исполнилось 33 года.
«Клуб поздравляет игрока с этим праздником и желает ему и его семье здоровья, удачи, счастья и благополучия. И, конечно, новых побед в форме «Зенита» (Санкт-Петербург)», — говорится в сообщении.
Ранее «Зенит» объявил о подписании контракта с кандидатом в сборную России либеро Евгением Андреевым и подтвердил расставание с либеро Артёмом Зеленковым.
«Зенит» выражает Артёму благодарность за его профессионализм, мастерство и волю к победе. В составе сине-бело-голубых игрок завоевал серебряные медали чемпионата и Кубка России», — отмечается на сайте клуба.
В сезоне-2018/19 санкт-петербургский «Зенит» занял четвёртое место в чемпионате России. В полуфинальной серии «Зенит» уступил будущему чемпиону — «Кузбассу» (0-2), а в серии за бронзу потерпел поражение от «Факела» (0-2).
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