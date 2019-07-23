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Российские волейболисты победили немцев на олимпийском фестивале в Баку

Российские волейболисты победили немцев на олимпийском фестивале в Баку
Волейбол / Сборная России 0

Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Германии во 2-м туре группового этапа Европейского юношеского олимпийского летнего фестиваля в Баку (Азербайджан) со счётом 3:0 (25:13, 25:20, 25:15).

В 1-м туре россияне оказались сильнее белорусов — 3:0 (25:20, 25:21, 25:20).

Завтра, 24 июля, подопечные Михаила Николаева встретятся с хозяевами соревнований. Две лучшие команды из группы выйдут в полуфинал.

Состав сборной России
Связующие: Антон Аношко, Артём Корнеев.
Диагональные: Роман Мурашко, Корней Эннс.
Блокирующие: Юрий Бражнюк, Никита Горбанов, Михаил Фёдоров.
Доигровщики: Станислав Динейкин, Илья Казаченков, Омар Курбанов, Данил Харитонов.
Либеро: Илья Фёдоров.

В группу B попали команды Бельгии, Чехии, Болгарии и Италии.

Российские волейболисты обыграли белорусов на олимпийском фестивале в Баку
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