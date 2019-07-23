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Сборная России проиграла Бразилии на чемпионате мира U21

Сборная России проиграла Бразилии на чемпионате мира U21
Волейбол / Сборная России 0

В Бахрейне продолжается второй групповой этап чемпионата мира по волейболу среди игроков в возрастной категории U21. Сборная России во 2-м туре проиграла команде Бразилии со счётом 1:3 (25:21, 22:25, 20:25, 22:25).

Вчера, 22 июля, подопечные Андрея Ноздрина обыграли команду Южной Кореи со счётом 3:0 (25:16, 25:13, 25:15). Завтра россияне встретятся со сборной Китая.

По две лучшие команды из групп второго этапа выйдут в полуфинал. На первом этапе чемпионата мира россияне победили команды Чехии, Ирана и Туниса.

Состав сборной России
Связующие: Константин Абаев, Егор Кречетов.
Доигровщики: Павел Тетюхин, Виктор Пивоваров, Иван Кузнецов, Анатолий Володин.
Диагональные: Максим Сапожков, Егор Сиденко.
Блокирующие: Артём Мельников, Виталий Дикарёв, Александр Захватенков.
Либеро: Денис Голубев.

Сборная России разгромила Южную Корею на чемпионате мира U21
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