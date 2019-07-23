Сборная России проиграла Бразилии на чемпионате мира U21

В Бахрейне продолжается второй групповой этап чемпионата мира по волейболу среди игроков в возрастной категории U21. Сборная России во 2-м туре проиграла команде Бразилии со счётом 1:3 (25:21, 22:25, 20:25, 22:25).

Вчера, 22 июля, подопечные Андрея Ноздрина обыграли команду Южной Кореи со счётом 3:0 (25:16, 25:13, 25:15). Завтра россияне встретятся со сборной Китая.



По две лучшие команды из групп второго этапа выйдут в полуфинал. На первом этапе чемпионата мира россияне победили команды Чехии, Ирана и Туниса.



Состав сборной России

Связующие: Константин Абаев, Егор Кречетов.

Доигровщики: Павел Тетюхин, Виктор Пивоваров, Иван Кузнецов, Анатолий Володин.

Диагональные: Максим Сапожков, Егор Сиденко.

Блокирующие: Артём Мельников, Виталий Дикарёв, Александр Захватенков.

Либеро: Денис Голубев.