Петропавлов: «Нове» удалось погасить львиную долю долгов

Исполнительный директор новокуйбышеской «Новы» Евгений Петропавлов рассказал о подготовке команды к предстоящему чемпионату и о задачах на сезон.

«После окончания прошлого сезона прошло уже три месяца. Всё это время мы посвятили подготовке к новому чемпионату. Как вы знаете, у нас произошли значительные изменения в составе. Могу сказать, что новый коллектив подбирается не менее боевитый, чем в прошлом году. Александр Иванович Горбатков продолжает работать с командой. Я уверен, что мы, как всегда, будем претендовать на попадание в плей-офф Суперлиги. Изменения произойдут не только в составе команды. Мы планируем осуществить в клубе небольшой ребрендинг, который в первую очередь коснётся наших площадок в интернете, также мы готовим ещё один сюрприз для болельщиков.

Сейчас мы чувствуем себя намного уверенней. Нам оказывают всестороннюю поддержку на самом высоком уровне в правительстве Самарской области. Помогает нам и генеральный партнёр. Нам удалось погасить львиную долю долгов, и теперь есть возможность планово вести подготовку к новому сезону.

В первую очередь в этом межсезонье мы постарались вернуть домой воспитанников губернской школы волейбола. Александр Чефранов и Денис Шенкель согласились играть за родной клуб. Мы продолжим работать в этом направлении. Предвидя следующий вопрос, сразу скажу, что самого известного новокуйбышевца Дмитрия Волкова, мы пока не имеем возможности пригласить, но, думаю, придёт время, и Дмитрий тоже вернётся домой. Также можно отметить Андрея Титича — игрок хорошо всем известен и в каком-то особом представлении не нуждается. Усилить атаку призван уже игравший ранее за «Нову» Виталий Васильев. В команду пришли два новых связующих — Константин Осипов и Максим Шульгин. Также мы планируем чаще привлекать к играм главной команды игроков «Новы-2», — цитирует Петропавлова официальный сайт клуба.

Евгений также оценил новую систему проведения чемпионата.

«Понятно, что система не идеальная, но интересы сборной были поставлены превыше всего. В любом случае все мы будем играть почти в равных условиях, поэтому, кроме сокращения количества игр и неравенства матчей, сыгранных дома и на выезде, больших сложностей нет», — сказал Петропавлов.