Кислицын: финал — особенный матч. Усталости не чувствуешь, глаза горят

«Пляжник» Антон Кислицын прокомментировал победу на этапе чемпионата России в Кемерово. В финале он в дуэте с Даниилом Кувичкой обыграл Дмитрия Веретюка и Алексея Архипова со счётом 2:0 (21:16, 21:8).

«Так получилось, что из-за непогоды мы добирались в Кемерово очень долго, порядка 20 часов. Именно поэтому в первый день турнира выглядели тяжеловато. Мало того что сложный перелёт, так ещё и смена часового пояса. Тем более когда ты летишь играть на восток — адаптироваться труднее. А вот в воскресенье, когда проходили решающие матчи, мы уже чувствовали себя гораздо лучше. Успели восстановить силы, погулять по набережной… И в итоге финал, полуфинал и четвертьфинал провели очень уверенно. Естественно, настраивались только на победу.



В четвертьфинале играли с парой Лихолетов/Горбенко. Победили прежде всего за счёт очень хорошего взаимодействия блока и защиты. Соперникам было сложно найти какие-то контраргументы. Дальше мы встречались с командой Ермишенков/Абрамов, с которыми уже пересекались ранее на этом турнире в группе — и уступили. В этот раз хорошо настроились и смогли взять реванш. Выдержали свой съём и также качественно отработали на блоке и в защите. Единственное — пришлось немного понервничать в концовке второй партии, но в итоге дожали оппонентов. Ну а в финале нашими соперниками были Веретюк/Архипов. Молодые талантливые ребята из Обнинска, регулярно защищают цвета страны на международных соревнованиях. Финал — это особенный матч. Усталости не чувствуешь, глаза горят… В результате — одержали уверенную победу и стали первыми.

Впечатления от турнира самые позитивные. Организовано всё было на хорошем уровне. Конечно, далековато — но тут все пары, кроме местных, в равных условиях. В итоге мы заработали важные рейтинговые очки, благодаря которым получим более высокий посев на главных турнирах года — финальных этапах чемпионата и Кубка России.

На этой неделе летим в Италию на этап Мировой серии. Затем — примем участие в этапе чемпионата России в Пскове. Постараемся с максимальной концентрацией провести эти соревнования", — цитирует Кислицына официальный сайт санкт-петербургского «Зенита».

В противостоянии за третье место Владислав Михалёв и Александр Крамаренко оказались сильнее Антона Ермишенкова и Сергея Алфимова — 2:1 (21:17,19:21,15:10).