Кувичка — о победе на этапе ЧР в Кемерово: такой успех — первый в моей карьере

«Пляжник» Даниил Кувичка прокомментировал победу на этапе чемпионата России в Кемерово. В финале он в дуэте с Антоном Кислицыным обыграл Дмитрия Веретюка и Алексея Архипова со счётом 2:0 (21:16, 21:8).

«Это очень значимая победа. И для меня, и для моего партнёра по команде Антона Кислицына подобный успех — первый в карьере. Здорово, что удалось выиграть этап чемпионата страны уже в этом сезоне.



Благодаря чему стала возможной эта победа? Конечно, благодаря качественной подготовке в межсезонье. Спасибо нашему тренеру Дмитрию Анатольевичу Кувичке. И — руководству клуба, создавшему нам отличные условия работы.



Турнир сложился очень непросто. Тяжёлый перелёт с отменами и задержками рейсов из-за непогоды… Поэтому особенно трудно было в первый день турнира, даже проиграли один матч в группе. В итоге вышли в четвертьфинал со второго места и попали на очень сильную пару, фаворитов этапа — Горбенко и Лихолетова. Но — обыграли их уверенно, это видно даже из счёта — 2:0 (21:13, 21:11). А затем и полуфинал с финалом тоже провели хорошо, буквально на одном дыхании. Естественно, очень рады. Впрочем, на то, чтобы порадоваться, у нас есть буквально один день — уже в среду улетаем в Италию на этап Мирового тура», — цитирует Кувичку официальный сайт санкт-петербургского «Зенита».

Кувичка также отметил, что главные соревнования сезона — это финальный раунд чемпионата России.



«Турнир пройдёт в Анапе в конце августа. И в том числе поэтому победа в Кемерово так важна — у нас добавилось рейтинговых очков, которые помогут получить в финале хорошую сетку. Там будут выступать все сильнейшие „пляжники“ страны — и, естественно, встретиться с парами, которые представляют сборную России, лучше на как более позднем этапе», — сказал Даниил.