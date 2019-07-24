Тренер сборной Германии: нам очень полезно сыграть в Калининграде

Главный тренер женской сборной Германии Феликс Козловски поделился ожиданиями от Кубка губернатора Калининградской области, который стартует в Калининграде сегодня, 24 июля. Участие в турнире также примут команды России, Бельгии и Польши.

«Нам очень полезно сыграть в Калининграде. До отборочного олимпийского турнира осталось совсем немного времени, и важно в матчах с сильными соперниками ещё раз проверить свои силы. Выявить те ошибки, над которыми нужно ещё поработать. У нас молодая сборная, и для нас опыт встреч с такими командами, как России, Польша, Бельгия, будет очень полезен. Да, результат для нас тоже важен, но он не на первом месте. Главное – подготовка к олимпийскому отбору», — цитирует тренера официальный сайт «Локомотива».

В первом туре Германия сыграет с Польшей, а Россия — с Бельгией.