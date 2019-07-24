Девятиэтажная академия волейбола имени Карполя будет построена к концу 2020 года

Девятиэтажная академия волейбола имени Николая Карполя будет построена в Екатеринбурге к декабрю 2020 года, сообщает «Екатеринбург Онлайн» со ссылкой на пресс-службу администрации Железнодорожного района.



«Участие в подготовке проекта академии принимал сам маэстро волейбола Николай Карполь», — отметили в пресс-службе.



Ранее сообщалось, что на строительство академии планируется выделить 449 млн рублей. Проект был согласован ещё в 2016 году, но строительство долгое время не начиналось.



По задумке проектировщиков, академия Карполя будет состоять из трёх специализированных корпусов. Один станут использовать для тренировок, второй — для выступлений. В третьем здании появятся общежитие для юных волейболисток на 70 мест и учебно-административные помещения.

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