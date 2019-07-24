Женская сборная России вышла в полуфинал олимпийского фестиваля в Баку

Женская сборная России по волейболу обыграла команду Румынии в матче 3-го тура группового этапа Европейского юношеского олимпийского летнего фестиваля в Баку (Азербайджан) со счётом 3:1 (25:16, 25:20, 19:25, 27:25).

Ранее россиянки в трёх партиях победили украинок и болгарок. Женская сборная России вышла в полуфинал соревнований с первого места.

Следующий соперник россиянок станет известен позже.

Мужская сборная России сегодня, 24 июля, сыграет с командой Азербайджана. Встреча начнётся в 15:30 мск.

Юношеский олимпийский фестиваль в Баку завершится 27 июля. Медали будут разыграны в 10 видах спорта: в художественной гимнастике, лёгкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.