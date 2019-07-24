Куркаев — о матче с США: таким финал крупного турнира быть не должен

Волейболист новосибирского «Локомотива» и сборной России Ильяс Куркаев прокомментировал победу в Лиге наций. В финале подопечные Туомаса Саммельвуо обыграли американцев со счётом 3:1 (25:23, 20:25, 25:21, 25:20).

«Мы морально готовили себя к такой напряжённой работе, долгим путешествиям, тяжёлым играм. Для всей команды это определённый вызов. Когда проходишь через такие испытания, на многие вещи начинаешь смотреть иначе. И то, что раньше казалось очень сложным, теперь воспринимается гораздо проще. Огромную роль играет и то, что у нас отличный коллектив. Мы вместе много общаемся. Гуляем, ходим по магазинам, паркам. Вот в Австралии были в зоопарке и фотографировались с кенгуру. Обстановка в сборной комфортная. Это помогает преодолевать трудности. Конечно, победы добавляли сил – на предварительном этапе Лиги наций мы выиграли 12 матчей из 15. А потом победили в «Финале шести». И теперь оказывается, что всё было не так страшно, как думалось изначально.



В финале лично я не слышал шума трибун. Возможно, просто не замечал его, так как был сконцентрирован на игре. Но, откровенно говоря, атмосфера была не очень зажигательной. И сильно разнилась с той, которую мы видели на матчах в Польше, Бразилии, даже в Иране. Для меня это показалось странным. Считаю, что таким финал крупного международного соревнования быть не должен», — цитирует Куркаева «Гудок».

Илья также рассказал, как реагирует на мнение специалистов, называющих его лидером нынешней сборной России.



«Я думаю, что не стоит выделять кого-то одного. Сборная России – единый механизм, и каждый игрок может забить мяч, который окажется важным и переломным. У нас такой вид спорта, что на одном игроке нельзя выехать. Ведь даже у хороших волейболистов случаются неудачные дни, когда какой-то элемент не получается – приём или атака. И тогда партнёры могут за него отработать, компенсировать ошибки. И дать возможность проявить себя в тех аспектах игры, где у того игрока всё получается. В общем, побеждает не конкретный игрок – побеждает команда», — сказал Куркаев.