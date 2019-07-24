Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Волейбол / Новости /

Сборная России пробилась в полуфинал чемпионата мира U21

Сборная России пробилась в полуфинал чемпионата мира U21
Волейбол / Сборная России 0

В Бахрейне продолжается чемпионат мира по волейболу среди игроков в возрастной категории U21. Сборная России в 3-м туре второго группового этапа обыграла команду Китая со счётом 3:0 (25:21, 25:19, 25:17).

Ранее подопечные Андрея Ноздрина в трёх сетах победили команду Южной Кореи и в четырёх партиях уступили бразильцам. Сборная России вышла в полуфинал молодёжного чемпионата мира.

На первом этапе соревнований россияне победили команды Чехии, Ирана и Туниса.

Состав сборной России
Связующие: Константин Абаев, Егор Кречетов.
Доигровщики: Павел Тетюхин, Виктор Пивоваров, Иван Кузнецов, Анатолий Володин.
Диагональные: Максим Сапожков, Егор Сиденко.
Блокирующие: Артём Мельников, Виталий Дикарёв, Александр Захватенков.
Либеро: Денис Голубев.

Сборная России проиграла Бразилии на чемпионате мира U21
Комментарии (0)
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент