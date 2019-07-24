Сборная России пробилась в полуфинал чемпионата мира U21
В Бахрейне продолжается чемпионат мира по волейболу среди игроков в возрастной категории U21. Сборная России в 3-м туре второго группового этапа обыграла команду Китая со счётом 3:0 (25:21, 25:19, 25:17).
Ранее подопечные Андрея Ноздрина в трёх сетах победили команду Южной Кореи и в четырёх партиях уступили бразильцам. Сборная России вышла в полуфинал молодёжного чемпионата мира.
На первом этапе соревнований россияне победили команды Чехии, Ирана и Туниса.
Состав сборной России
Связующие: Константин Абаев, Егор Кречетов.
Доигровщики: Павел Тетюхин, Виктор Пивоваров, Иван Кузнецов, Анатолий Володин.
Диагональные: Максим Сапожков, Егор Сиденко.
Блокирующие: Артём Мельников, Виталий Дикарёв, Александр Захватенков.
Либеро: Денис Голубев.
Сборная России проиграла Бразилии на чемпионате мира U21
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