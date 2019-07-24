Поляк Кубяк рассказал, как Нгапет реагирует на его провокации

Капитан сборной Польши Михал Кубяк, отбывший дисквалификацию за нелицеприятные высказывания об иранцах в целом и сборной этой страны в частности, рассказал, как соперники реагируют на его словесные выпады во время игры.
«Многих игроков это задевает. Они начинают мне отвечать и думать о том, что я сказал, а не о своих задачах на площадке. Это неоднократно приносило результат. Однако такое работает не со всеми. Француз Эрвин Нгапет играет ещё лучше, когда начинаешь что-то ему говорить. Его мои слова вообще не задевают.
Также не стоит спорить с болгарами, когда они играют дома. Болельщики им помогают, и вся команда выходит на другой уровень. Нужно искать другие пути. Но есть много команд, в которых можно бросить какую-то мелочь, и разгорится пожар", — цитирует Кубяка Przeglad Sportowy.
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