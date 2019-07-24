Российские волейболисты вышли в полуфинал олимпийского фестиваля
Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Азербайджана в 3-м туре группового этапа Европейского юношеского олимпийского летнего фестиваля в Баку (Азербайджан) со счётом 3:0 (25:15, 25:11, 25:23).
В 1-м туре россияне оказались сильнее белорусов (3:0), во 2-м — немцев (3:0). Подопечные Михаила Николаева вышли в полуфинал с первого места в группе A.
В группе B выступают команды Бельгии, Чехии, Болгарии и Италии.
Состав сборной России
Связующие: Антон Аношко, Артём Корнеев.
Диагональные: Роман Мурашко, Корней Эннс.
Блокирующие: Юрий Бражнюк, Никита Горбанов, Михаил Фёдоров.
Доигровщики: Станислав Динейкин, Илья Казаченков, Омар Курбанов, Данил Харитонов.
Либеро: Илья Фёдоров.
Ранее в полуфинал вышла женская сборная России.
Российские волейболисты победили немцев на олимпийском фестивале в Баку
Женская сборная России вышла в полуфинал олимпийского фестиваля в Баку
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