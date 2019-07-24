Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Волейбол / Новости /

Российские волейболисты вышли в полуфинал олимпийского фестиваля

Российские волейболисты вышли в полуфинал олимпийского фестиваля
Волейбол / Сборная России 0

Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Азербайджана в 3-м туре группового этапа Европейского юношеского олимпийского летнего фестиваля в Баку (Азербайджан) со счётом 3:0 (25:15, 25:11, 25:23).

В 1-м туре россияне оказались сильнее белорусов (3:0), во 2-м — немцев (3:0). Подопечные Михаила Николаева вышли в полуфинал с первого места в группе A.

В группе B выступают команды Бельгии, Чехии, Болгарии и Италии.

Состав сборной России
Связующие: Антон Аношко, Артём Корнеев.
Диагональные: Роман Мурашко, Корней Эннс.
Блокирующие: Юрий Бражнюк, Никита Горбанов, Михаил Фёдоров.
Доигровщики: Станислав Динейкин, Илья Казаченков, Омар Курбанов, Данил Харитонов.
Либеро: Илья Фёдоров.

Ранее в полуфинал вышла женская сборная России.

Российские волейболисты победили немцев на олимпийском фестивале в Баку
Женская сборная России вышла в полуфинал олимпийского фестиваля в Баку
Комментарии (0)
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент