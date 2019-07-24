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Волейболистки сборной России обыграли Бельгию на старте турнира в Калининграде

Волейболистки сборной России обыграли Бельгию на старте турнира в Калининграде
Волейбол / Сборная России 0

Женская сборная России по волейболу начала с победы своё выступление на Кубке губернатора Калининградской области, который стартовал в Калининграде сегодня, 24 июля.

Россиянки нанесли поражение команде Бельгии со счётом 3:1 (25:13, 22:25, 25:14, 25:23).

Соревнования завершатся 26 июля. Помимо России и Бельгии участие в турнире принимают команды Польши и Германии.

Расписание матчей турнира
25 июля
17:30. Польша – Бельгия.
20:00. Россия – Германия.

26 июля
17:30. Бельгия – Германия.
20:00. Россия – Польша.

Волейбол. Кубок губернатора Калининградской области. Калининград
Женщины

Россия — Бельгия — 3:1 (25:13, 22:25, 25:14, 25:23).

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