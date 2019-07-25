Воронкова: в матче с Германией покажем другую игру

Доигровщица сборной России Ирина Воронкова поделилась впечатлениями от победы в матче с командой Бельгии в первом туре Кубка губернатора Калининградской области со счётом 3:1 (25:13, 22:25, 25:14, 25:23).

«Огромное спасибо болельщикам, что пришли нас поддержать. Было очень приятно. Во второй и четвёртой партиях у нас были некоторые недочёты, но в итоге мы справились. Нам было важно показать качественную игру, качественно выполнять те или иные элементы. Нужно было всё делать в соответствии с установкой тренера. Где-то у нас получалось, где-то – нет. Но мы сделаем выводы и завтра покажем уже другую игру», — приводит слова Воронковой официальный сайт калининградского «Локомотива».

Сегодня, 25 июля, сборная России сыграет с немками, а команда Польши встретится с Бельгией.

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