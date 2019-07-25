Медведев подписал постановление о создании координационного совета ЧМ-2022

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании координационного совета по подготовке и проведению чемпионата мира по волейболу среди мужских команд 2022 года в России, сообщает официальный портал правовой информации.
Председателем координационного совета станет заместитель председателя правительства РФ. Полный состав совета будет утверждён правительством России.
Выборы страны — хозяйки чемпионата мира 2022 года прошли в ноябре 2018 года на конгрессе Международной федерации волейбола. Россия впервые примет международное первенство по волейболу. В мае стало известно, что матчи турнира пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Новосибирске и Уфе. Ещё два города будут названы позднее.
Действующим чемпионом мира является сборная Польши.
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