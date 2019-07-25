Тетюхин назвал волейболистов, которые не сыграют в олимпийском отборе

Генеральный менеджер сборной России Сергей Тетюхин сообщил, что Дмитрий Ковалёв, Игорь Филиппов, Ярослав Подлесных и Денис Земчёнок не принимают участия в подготовке к олимпийскому отборочному турниру. Соревнования пройдут 9-11 августа в Санкт-Петербурге.

Соперниками подопечных Туомаса Саммельвуо в группе Е будут команды Ирана, Кубы и Мексики.



«Перед олимпийским отбором у нас произошла ротация. Четыре игрока из того состава, что выступал в „Финале шести“ Лиги наций в США, покинули расположение команды. Это Дмитрий Ковалёв, Игорь Филиппов, Ярослав Подлесных и Денис Земчёнок. Остальные в команде. К сборной присоединились Дмитрий Мусэрский, Максим Михайлов, Александр Бутько и Артём Вольвич», — приводит слова Тетюхина РИА «Новости».