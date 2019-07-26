Женская сборная России по волейболу одолела Германию на турнире в Калининграде

Волейболистки сборной России во втором матче на Кубке губернатора Калининградской области взяли верх над командой Германии со счётом 3:1 (25:18, 22:25, 25:12, 25:19).

Ранее россиянки в первой игре нанесли поражение сборной Бельгии — 3:1 (25:13, 22:25, 25:14, 25:23).

В следующем матче сборная России сегодня, 26 июля, встретится с Польшей.

Расписание матчей турнира



26 июля

17:30. Бельгия – Германия.

20:00. Россия – Польша.



Волейбол. Кубок губернатора Калининградской области. Калининград

Женщины. Второй тур



Россия — Германия — 3:1 (25:13, 22:25, 25:14, 25:23).

Польша – Бельгия – 3:0 (26:24, 25:21, 25:20).

Турнирное положение после второго тура

1. Россия – 6 очков

2. Польша – 3

3. Германия – 2

4. Бельгия – 0.