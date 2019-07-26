Женская сборная России по волейболу одолела Германию на турнире в Калининграде
Волейболистки сборной России во втором матче на Кубке губернатора Калининградской области взяли верх над командой Германии со счётом 3:1 (25:18, 22:25, 25:12, 25:19).
Ранее россиянки в первой игре нанесли поражение сборной Бельгии — 3:1 (25:13, 22:25, 25:14, 25:23).
В следующем матче сборная России сегодня, 26 июля, встретится с Польшей.
Расписание матчей турнира
26 июля
17:30. Бельгия – Германия.
20:00. Россия – Польша.
Волейбол. Кубок губернатора Калининградской области. Калининград
Женщины. Второй тур
Россия — Германия — 3:1 (25:13, 22:25, 25:14, 25:23).
Польша – Бельгия – 3:0 (26:24, 25:21, 25:20).
Турнирное положение после второго тура
1. Россия – 6 очков
2. Польша – 3
3. Германия – 2
4. Бельгия – 0.
Волейболистки сборной России обыграли Бельгию на старте турнира в Калининграде
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