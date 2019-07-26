Кошелева: опыт в Китае будет ещё одним кирпичиком в формировании меня как игрока

Чемпионка мира 2010 года, двукратная чемпионка Европы, российская доигровщица Татьяна Кошелева прокомментировала свой переход в китайский клуб «Гуандун Эвергранд».

«Китай — это страна традиций, прогресса, больших возможностей и действующих олимпийских чемпионов! С большим желанием, любопытством и предвкушением жду начала сезона в моём новом клубе «Гуандун Эвергранд». Знаю, что этот опыт будет ещё одним кирпичиком в формировании меня как личности и игрока, и от этого становится ещё интереснее», — написала Кошелева в своём «инстаграме».

В минувшем сезоне 30-летняя доигровщица выступала за бразильский клуб «Рексона-Сеск» и итальянский «Скандиччи». Кошелева является трёхкратной чемпионкой России (2008, 2010, 2011).