Панков: болельщиков расстраивать не хотелось

Главный тренер женской сборной России Вадим Панков прокомментировал победу в матче с командой Германии на Кубке губернатора Калининградской области со счётом 3:1 (25:18, 22:25, 25:12, 25:19). Для россиянок эта победа стала второй на турнире, немки потерпели первое поражение.

«Это уже вторая игра на турнире, и мы уже втянулись. Действовали намного лучше, чем в матче с Бельгией. Была небольшая потеря концентрации во второй партии, потому и уступили. Но вообще играли мы с солидным отрывом. Третий и четвёртый сеты мы провели с большим заделом. Игроки, которые вышли на замену, сыграли хорошо, выполнили тактическую установку, забили то, что было нужно.

Изначально я планировал вообще сыграть вторым составом, но был риск уступить, а болельщиков расстраивать не хотелось. Потому волейболистки основы тоже провели на площадке много времени. Вообще, игрой команды я доволен", — цитирует Панкова официальный сайт «Локомотива».

Сегодня, 26 июля, россиянки сыграют со сборной Польши, а немки встретятся с бельгийками.

Женская сборная России по волейболу одолела Германию на турнире в Калининграде