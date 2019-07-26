Курило: да чего Польшу бояться?

Доигровщица сборной России Маргарита Курило прокомментировала победу в матче с командой Германии на Кубке губернатора Калининградской области со счётом 3:1 (25:18, 22:25, 25:12, 25:19). В первом туре россиянки обыграли бельгиек.

«С немками мы сыграли уже гораздо лучше. Приём получался, была защита. Отсюда и первым темпом играли больше. В матче против Бельгии такого не было. И подача во второй игре у нас «полетела». Да и соперники много ошибались. Это тоже важно!



С одной стороны – непросто. Но мне, например, с Германией было чуть проще. Даже не знаю, почему так. Усталость всё-таки чувствуется.



Опасаемся ли соперниц из Польши? Да чего бояться – надо выходить и играть. Турнир добавляет уверенности. Помогает наладить сыгранность. На тренировках такого не наработаешь. Да и побеждать надо – успех окрыляет. И на следующие игры выходишь уже с другим настроем, с расправленными плечами. Да и к залу нам нужно привыкнуть – это важно. Недавно, на сборах в Новогорске, мы играли с командой Азербайджана. Но в это были не очень интересные для нас матчи. Здесь соперники гораздо серьёзнее. И именно в таких играх учишься чувствовать друг друга спиной.

Конечно, мы все понимаем, что побеждать в группе и брать путёвку на Олимпиаду нам надо. Но пока мы не задумываемся о тех матчах – сосредоточены на Кубке губернатора", — цитирует Курило официальный сайт «Локомотива».

Матчи олимпийской квалификации пройдут в Калининграде 2-4 августа.