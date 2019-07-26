Шипотько стал игроком «Факела»

Новоуренгойский «Факел» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с доигровщиком Денисом Шипотько. Он выступал за ямальскую команду в сезоне-2015/16 и стал серебряным призёром Кубка вызова.

В ходе карьеры Денис выступал за «Газпром-Югра», МГТУ, «Грозный», «Урал», «Зенит» (Санкт-Петербург). В прошлом сезоне Шипотько защищал цвета «Динамо-ЛО», принял участие в 28 матчах и набрал 56 очков.



Шипотько — чемпион Универсиады 2013 года, серебряный призёр чемпионата России (2017/18), серебряный призёр Кубка вызова (2015/16), двукратный победитель Кубка Сибири и Дальнего Востока.

Ранее состав новоуренгойской команды пополнил связующий Сергей Антипкин.

«Факел» в минувшем розыгрыше Суперлиги завоевал бронзу.