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Шипотько стал игроком «Факела»

Шипотько стал игроком «Факела»
Волейбол / Суперлига мужчины 0

Новоуренгойский «Факел» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с доигровщиком Денисом Шипотько. Он выступал за ямальскую команду в сезоне-2015/16 и стал серебряным призёром Кубка вызова.

В ходе карьеры Денис выступал за «Газпром-Югра», МГТУ, «Грозный», «Урал», «Зенит» (Санкт-Петербург). В прошлом сезоне Шипотько защищал цвета «Динамо-ЛО», принял участие в 28 матчах и набрал 56 очков.

Шипотько — чемпион Универсиады 2013 года, серебряный призёр чемпионата России (2017/18), серебряный призёр Кубка вызова (2015/16), двукратный победитель Кубка Сибири и Дальнего Востока.

Ранее состав новоуренгойской команды пополнил связующий Сергей Антипкин.

«Факел» в минувшем розыгрыше Суперлиги завоевал бронзу.

«Факел» объявил о подписании контракта с Антипкиным
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