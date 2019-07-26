«Минчанка» подписала контракт с российской доигровщицей

Российская доигровщица Ольга Богданова пополнила состав белорусской «Минчанки», сообщает официальный сайт клуба. В минувшем сезоне она защищала цвета «Сахалина» (Южно-Сахалинск).

«Я рада, что будущий сезон проведу именно здесь, так как Минск предоставляет огромные возможности в качестве игровой практики – это игра сразу в трёх крупных турнирах – чемпионате России, еврокубках и чемпионате Беларуси. Такого опыта у меня ещё не было. Я действительно жду максимум игровой практики и того, что смогу многое взять из этого сезона для своего роста как профессионала, впитать в себя все самое ценное и, конечно, отдать всё это в игре и даже больше.

Прошлый сезон в «Сахалине» сложился непросто. Даже в тренировочном плане. У нас были сложности с графиками тренировок, часто менялась спортивная база, и весь игровой сезон, помимо сложных матчей, мы преодолевали трудности по отлаживанию режима. Конечно, это отражалось и на игре.

Поэтому, когда выпал шанс перейти в «Минчанку», я учла и положительный момент, что здесь присутствует налаженный тренировочный процесс и крепкое руководство. Плюс, как я сказала раньше, меня привлёк насыщенный игровой сезон одновременно в трёх чемпионатах. Ну, и сама команда – когда я наблюдала за «Минчанкой» во время игр, девочки всегда оставляли впечатление «светлой» команды, с положительной энергетикой, и такой «правильной» спортивной атмосферой. К тому же я смотрела на рисунок их игры и мне нравилось, как тренер взаимодействует с командой, захотелось стать частью этого механизма, влиться в коллектив и почувствовать это все на себе", — сказала Богданова.

По итогам плей-аут команда из столицы Беларуси заняла 10-е место в российской Суперлиге.