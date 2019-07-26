Волейболистки «Ленинградки» приступили к тренировкам с мячами
Волейболистки санкт-петербургской «Ленинградки» продолжают подготовку к сезону. Либеро Мария Тисевич и Алина Кузнецова, а также связующие Анна Матиенко и Наталья Непомнящих вместе со старшим тренером Сергеем Чижовым начали работу с мячами, сообщает официальный сайт клуба.
Большинство игроков команды прибудут на сбор 29 июля. С основой продолжают подготовку игроки молодёжного состава Валерия Хандромайло и Ирина Каплиева. Виктория Боброва и Анна Шевченко вскоре присоединятся к фарм-клубу «Ленинградки» — «ЮЗГУ-Атом» (Курская область), выступающему в Высшей лиге «А».
Фото с тренировки доступны в «инстаграме» «Ленинградки».
В минувшем розыгрыше Суперлиги подопечные Александра Кашина заняли восьмое место.
«Ленинградка» начала подготовку к сезону
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