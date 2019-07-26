Женская сборная России вышла в финал олимпийского фестиваля в Баку
Женская сборная России по волейболу обыграла команду Турции в полуфинале Европейского юношеского олимпийского летнего фестиваля в Баку (Азербайджан) со счётом 3:1 (25:22, 20:25, 25:22, 25:21).
На групповом этапе россиянки победили украинок, болгарок и румынок.
Во втором полуфинале встретятся команды Италии и Румынии.
Мужская сборная России сегодня, 26 июля, в полуфинале сыграет с командой Бельгии Встреча начнётся в 15:30 мск. Во втором полуфинале встретятся сборные Италии и Беларуси.
Юношеский олимпийский фестиваль в Баку завершится 27 июля. Медали будут разыграны в 10 видах спорта: в художественной гимнастике, лёгкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.
Женская сборная России вышла в полуфинал олимпийского фестиваля в Баку
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