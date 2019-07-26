Связующая «Минчанки» Пальчевская завершила карьеру и стала тренером

Связующая Ольга Пальчевская приняла решение завершить игровую карьеру. Спортсменка будет работать тренером, сообщает официальный сайт клуба.
Ольга выступала за «Динамо-Славянку», «Бялысток», «Локомотив» (Баку), «Новый Уренгой», «Надежду», «Атлант» и «Минчанку». Пальчевская — трёхкратная чемпионка Беларуси, двукратная обладательница Кубка Беларуси, победительница Кубка вызова.
В сезоне-2019/20 Пальчевская будет работать в качестве ассистента главного тренера в молодёжной команде «Минчанка-2».
«Поздравляем Ольгу Сергеевну с новым этапом в профессиональном спорте, с большой гордостью и надеждами будем следить за её развитием в качестве тренера», — говорится в сообщении.
По итогам плей-аут команда из столицы Беларуси заняла 10-е место в российской Суперлиге.
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