Связующая «Минчанки» Пальчевская завершила карьеру и стала тренером

Связующая Ольга Пальчевская приняла решение завершить игровую карьеру. Спортсменка будет работать тренером, сообщает официальный сайт клуба.

Ольга выступала за «Динамо-Славянку», «Бялысток», «Локомотив» (Баку), «Новый Уренгой», «Надежду», «Атлант» и «Минчанку». Пальчевская — трёхкратная чемпионка Беларуси, двукратная обладательница Кубка Беларуси, победительница Кубка вызова.

В сезоне-2019/20 Пальчевская будет работать в качестве ассистента главного тренера в молодёжной команде «Минчанка-2».

«Поздравляем Ольгу Сергеевну с новым этапом в профессиональном спорте, с большой гордостью и надеждами будем следить за её развитием в качестве тренера», — говорится в сообщении.

По итогам плей-аут команда из столицы Беларуси заняла 10-е место в российской Суперлиге.