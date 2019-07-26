Две российские пары победили на старте этапа Мирового тура в Италии
В Пинарелла-ди-Червия (Италия) стартовал этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «1 звезда». В первом туре группового этапа россияне Максим Худяков и Игорь Величко разгромили итальянцев Эмануэле Мондуцци и Джорджио Дзаули со счётом 2:0 (21:8, 21:10).
Максим Сиволап и Артём Язуткин оказались сильнее итальянской пары Тобья Маркетто/Альберто ди Сильвестре — 2:0 (21:19, 21:16).
Матчи второго тура группового этапа также состоятся сегодня, 26 июля.
На стадии квалификации из борьбы выбыли российские дуэты Даниил Кувичка/Антон Кислицын и Василий Иванов/Сергей Горбенко. Этап Мирового тура завершится 28 июля.
На минувшей неделе Кувичка и Кислицын стали победителями этапа чемпионата России в Кемерово.
«Пляжники» Кувичка и Кислицын выиграли этап чемпионата России в Кемерово
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