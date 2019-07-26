Две российские пары победили на старте этапа Мирового тура в Италии

В Пинарелла-ди-Червия (Италия) стартовал этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «1 звезда». В первом туре группового этапа россияне Максим Худяков и Игорь Величко разгромили итальянцев Эмануэле Мондуцци и Джорджио Дзаули со счётом 2:0 (21:8, 21:10).

Максим Сиволап и Артём Язуткин оказались сильнее итальянской пары Тобья Маркетто/Альберто ди Сильвестре — 2:0 (21:19, 21:16).

Матчи второго тура группового этапа также состоятся сегодня, 26 июля.



На стадии квалификации из борьбы выбыли российские дуэты Даниил Кувичка/Антон Кислицын и Василий Иванов/Сергей Горбенко. Этап Мирового тура завершится 28 июля.



На минувшей неделе Кувичка и Кислицын стали победителями этапа чемпионата России в Кемерово.