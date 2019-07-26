АСК продлил контракт с диагональным Горбатовым

Нижегородский АСК на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с диагональным Романом Горбатовым. В прошедшем сезоне он набрал 133 очка – 11 на подаче, 105 в атаке (46% эффективности) и 17 на блоке.
Ранее Роман играл за команду нижегородской СДЮСШОР № 4.
Ранее стало известно, что нижегородский клуб подпишет контракт с 25-летним французским диагональным Джоном Вендтом. Волейболист выступал за французские «Канны» (2012-2014) и «Нарбонну» (2014-2017), бельгийский «Линдеманс» (2017/18) и турецкий «Милли Пиянго» (2018/19). АСК также продлил контракт с блокирующим Виктором Никоненко, доигровщиком Иваном Валеевым и либеро Артёмом Крайновым.
АСК стал победителем Высшей лиги «А» и завоевал путёвку в Суперлигу. В конце июня появилась информация, что состав команды пополнил доигровщик Александр Маркин.
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