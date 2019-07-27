Российские волейболистки – чемпионки олимпийского фестиваля в Баку

Женская сборная России по волейболу завоевала золотые медали на Европейском юношеском олимпийском летнем фестивале, который проходит в Баку (Азербайджан). В финальной встрече россиянки обыграли представительниц Румынии со счётом 3:1 (23:25, 25:16, 25:19, 25:17).
На групповом этапе россиянки победили украинок, болгарок и румынок, а в полуфинале одолели команду Турции.
Мужская сборная России выйти в решающий поединок не смогла. В полуфинале подопечные Михаила Николаева уступили команде Бельгии со счётом 2:3 (25:23, 30:28, 17:25, 20:25, 13:15).
Юношеский олимпийский фестиваль в Баку завершится 27 июля. Медали будут разыграны в 10 видах спорта: художественная гимнастика, лёгкая атлетика, баскетбол, велоспорт, гандбол, дзюдо, плавание, теннис, волейбол и борьба.
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