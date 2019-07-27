Две российские пары вышли в четвертьфинал этапа Мирового тура в Италии

В Пинарелла-ди-Червия (Италия) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «1 звезда». Две российские пары Максим Худяков/Игорь Величко и Максим Сиволап/Артём Язуткин напрямую вышли в четвертьфинал, выиграв соревнования в своих подгруппах.

На стадии квалификации из борьбы выбыли российские дуэты Даниил Кувичка/Антон Кислицын и Василий Иванов/Сергей Горбенко.

Пляжный волейбол. Этап Мирового тура. Пинарелла-ди-Червия, Италия

Группа А

Величко/Худяков (Россия) – Мондуцци/Дзаули (Италия) – 2:0 (21:8, 21:10).

Величко/Худяков (Россия) – Голдшмидт/Уильямс (ЮАР) – 2:0 (21:16, 21:16).

Группа В

Сиволап/Ярзуткин (Россия) – Ди Сильвестр/Марчетто (Италия) – 2:0 (21:19, 21:16).

Сиволап/Ярзуткин (Россия) – Луис Хавьер Белло/Хоакин Белло (Англия) – 2:0 (21:14, 21:17).