Две российские пары вышли в четвертьфинал этапа Мирового тура в Италии

В Пинарелла-ди-Червия (Италия) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «1 звезда». Две российские пары Максим Худяков/Игорь Величко и Максим Сиволап/Артём Язуткин напрямую вышли в четвертьфинал, выиграв соревнования в своих подгруппах.
На стадии квалификации из борьбы выбыли российские дуэты Даниил Кувичка/Антон Кислицын и Василий Иванов/Сергей Горбенко.
Пляжный волейбол. Этап Мирового тура. Пинарелла-ди-Червия, Италия
Группа А
Величко/Худяков (Россия) – Мондуцци/Дзаули (Италия) – 2:0 (21:8, 21:10).
Величко/Худяков (Россия) – Голдшмидт/Уильямс (ЮАР) – 2:0 (21:16, 21:16).
Группа В
Сиволап/Ярзуткин (Россия) – Ди Сильвестр/Марчетто (Италия) – 2:0 (21:19, 21:16).
Сиволап/Ярзуткин (Россия) – Луис Хавьер Белло/Хоакин Белло (Англия) – 2:0 (21:14, 21:17).
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