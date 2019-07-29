Панков: пожалуй, в Калининграде лучшие болельщики в стране

Главный тренер женской сборной России Вадим Панков прокомментировал победу на Кубке губернатора Калининградской области. Россиянки одержали три победы. В третьем туре сборная России обыграла команду Польши со счётом 3:0 (25:16, 25:20, 25:20)



«Я рад, что мы от матча к матчу улучшаем качество игры. Хотя встреча с Польшей получилась для нас очень сложной, несмотря на, казалось бы, приличную разницу в счёте. Состав у соперника сильный – там и Смаржек, и высокие блокирующие, и классная связующая Волош… Да, некоторые проблемы у нас ещё остаются, но основную линию игры мы выдержали. Подача была хорошая, и на блоке получалось неплохо. И ещё порадовало то, что команда достойно смотрится физически. В двух первых матчах было видно, что сил к концу оставалось не так много, но в игре против Польши свежесть сохранялась до конца. Думаю, в этом плане за те дни, что остались до олимпийского отбора мы сможем ещё добавить.

Играть в Калининграде было очень приятно. Здесь, пожалуй, лучшие болельщики в стране. Они нас очень хорошо поддерживали, и это помогло сборной добиться победы. Я всё-таки не так хорошо знаком калининградским поклонникам волейбола – только раз здесь был вместе с «Заречье-Одинцово». Но отнеслись ко мне очень доброжелательно – подходили на улице, желали успеха. Такое отношение вдохновляет. Надеюсь, и на олимпийском отборочном турнире болельщики нам так же помогут", — цитирует Панкова официальный сайт «Локомотива».

Второе место заняла Германия, третье — Польша, четвёртое — Бельгия.

По итогам турнира лучшей блокирующей была признана Доминика Собольска (Бельгия), лучшей связующей — Джоанна Волош (Польша), лучшей нападающей — Мальвина Смаржек (Польша), лучшей либеро — Анна Погани. MVP турнира стала волейболистка сборной России Наталия Гончарова.