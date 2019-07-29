Тренер сборной Бельгии: тревожит, что в Калининграде мы ни разу не победили

Главный тренер женской сборной Бельгии Герт ван де Брук прокомментировал выступление команды на Кубке губернатора Калининградской области. Бельгийки проиграли командам России, Польши и Германии и заняли четвёртое место.



«Да, мы расстроены, что не смогли выиграть в Калининграде ни одного матча. Это тревожит в преддверии важных турниров – олимпийского отбора, чемпионата Европы. С другой стороны, эти игры помогли нам ещё раз увидеть наши слабые стороны.

Очень приятно впечатление у нас осталось от города, от организации турнира. По уровню он ничем не уступал большим международным соревнованиям. В любом случае, мы рады, что получили возможность принять участие в этом Кубке", — цитирует тренера официальный сайт «Локомотива».