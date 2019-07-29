Сукомел: Кроткова после годичного перерыва присоединилась к команде

Главный тренер московского «Динамо» Александр Сукомел рассказал, как в команде отреагировали на известие о том, что он избавился от статуса «исполняющего обязанности», а также оценил подготовку подопечных к сезону.

«Для меня это очень приятный момент. Мы уже начали подготовку к следующему сезону и много времени этому не уделяли. Конечно, все подошли, поздравили. Пришло много сообщений. Но игроки уже вникли в тренировочный процесс.



Прошла уже неделя, как мы вышли из отпуска. Все прошли плановые медобследования. Сейчас же говорить о какой-либо форме не стоит. Пока потихоньку начинаем втягиваться в работу. К тренировкам с мячом девочки ещё не приступали, пока весь упор даём на фитнес.



Все занимаются в общей группе. После годичного перерыва к нам присоединилась и Наташа Кроткова. Она уже работает по общей программе и ещё дополнительно занимается индивидуально. Сейчас тренируются 9 игроков — остальные пока в сборных.



Ничего особенного делать мне не приходится. Наших игроков специально мотивировать не нужно, все профессионалы. Отношение к работе у них максимальное. А желание повторить успех всегда при нас.

Проигрыш «Вакифбанку» в Лиге чемпионов? Конечно, матчи с турецким клубом выдались на концовку сезона. Весь год был непростой, но в то же время он пролетел быстро. В полуфинале чемпионата России с «Уралочкой-НТМК» нам также было тяжело. По датам эти события были рядом… К весне накопилась усталость. Как физическая, так и эмоциональная. Наш клуб всегда ставит максимальные задачи на всех фронтах. Игроки всегда настраиваются только на успех.

Нужно и завоёвывать высокие места, медали, трофеи. Мы же постараемся успешно выступить как на внутренних соревнованиях, так и в Европе", — цитирует Сукомела «Московский комсомолец».

Сукомел также оценил выступление сборной России в Лиге наций. Подопечные Вадима Панкова заняли 14-е место.

«Выступление неудачное. Конечно, результат не может радовать. На эту тему мы с девочками не разговаривали. Но любого профессионального спортсмена расстраивают такие моменты. С другой стороны, волейболистки получат дополнительную мотивацию, чтобы в следующей раз выступить лучше. Доказать, что поражения были случайны», — сказал тренер.