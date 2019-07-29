«Факел» объявил о подписании контрактов со Стуленковым и Падаром
Новоуренгойский «Факел» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с блокирующим Никитой Стуленковым. 26-летний волейболист ранее выступал за фарм-клуб казанского «Зенита», «Локомотив-Изумруд», «Динамо-Янтарь», румынские клубы «Крайова» и «Плоешти». Концовку сезона он провёл в аргентинском «УПЦН Сан-Хуан».
В аргентинском чемпионате «УПЦН Сан-Хуан» стал третьим.
«Факел» также подтвердил переход 22-летнего венгерского нападающего Кристиана Падара. Ранее он выступал за венгерские клубы «Дунайварош» и «Кечкемет», бельгийский «Нолико», южнокорейские «Вибе» и «Хендай Кэпитал Скайуокерс», а также за китайский «Шанхай».
В минувшем розыгрыше российской Суперлиги новоуренгойский клуб завоевал бронзу.
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