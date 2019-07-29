Сафонов и Ащев продолжат выступать за санкт-петербургский «Зенит»
Центральные блокирующие Алексей Сафонов и Андрей Ащев в сезоне-2019/20 продолжат выступать за санкт-петербургский «Зенит», сообщает официальный сайт клуба.
«Ожидания от сезона-2019/20 максимальные — победа в кубке ЕКВ и чемпионате России! Новички «Зенита» — сильные и амбициозные игроки. Уверен, они укрепят команду. Ну и, как говорят — вместе мы сила!» — сказал Сафонов.
«Очень рад, что и дальше буду выступать за «Зенит». Хочу сказать большое спасибо нашим замечательным болельщикам за постоянную поддержку. Сделаем всё от нас зависящее, чтобы в предстоящем сезоне радовать их как можно чаще», — отметил Ащев.
Подопечные Александра Климкина заняли четвёртое место в минувшем чемпионате России, проиграв в серии за бронзу «Факелу» (Новый Уренгой).
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