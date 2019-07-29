«Сахалин» начал подготовку к сезону

Волейболистки «Сахалина» приступили к подготовке к сезону, сообщает официальный сайт клуба из Южно-Сахалинска. Спортсменки прибыли на спортивную базу в Московской области. Там они пробудут до 6 августа.
«В распорядке дня у спортсменок несколько тренировок — это занятия в тренажёрном зале и игровая практика», — говорится в сообщении.
Заключительная часть сборов «Сахалина» пройдёт в Крыму. На полуострове волейболистки пробудут до 27 августа. В сентябре «Сахалин» проведёт несколько товарищеских встреч с командами Суперлиги.
В минувшем розыгрыше Суперлиги «Сахалин» занял девятое место. В мае было объявлено, что новым главным тренером команды стал Александр Кошкин. Контракт со специалистом подписан на год. В минувшем сезоне Кошкин работал в тренерском штабе красноярского «Енисея».
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