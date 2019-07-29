Вильфредо Леон дебютировал в сборной Польши

Мужская сборная Польши в Ополе провела два товарищеских матча с командой Нидерландов. В первой встрече действующие чемпионы мира победили 4:0 (25:20, 25:19, 25:22, 25:21), во второй — 3:1 (27:25, 25:17, 25:17, 18:25). В составе сборной Польши дебютировал бывший доигровщик казанского «Зенита» Вильфредо Леон, сообщает Polsat Sport.
Кубинец Леон в 2015 году получил польское гражданство, в 2017-м Международная федерация волейбола одобрила смену спортивного гражданства игрока. Вильфредо отбыл двухлетний карантин.
В первом матче с голландцами Леон набрал 9 очков, во втором отметился 10 баллами.
С 1 по 3 августа сборная Польши сыграет на мемориале Вагнера, с 9 по 11 августа примет участие в олимпийской квалификации, где её соперниками будут команды Туниса, Франции и Словении.
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